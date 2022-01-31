В районе Тверской области муниципальным служащим неправильно насчитывали пенсию

Гражданам произвели перерасчет пенсии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Калязинского района проведена проверка после обращения в надзорный орган бывших муниципальных служащих.

Установлено, что гражданам, которые ранее являлись муниципальными служащими, неправильно был рассчитан размер пенсии за выслугу лет. При расчете выплат для них не применили повышенный коэффициент.

Прокуратурой района главе Калязинского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Перерасчет произведен.