Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 7:45

В районе Тверской области муниципальным служащим неправильно насчитывали пенсию

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Гражданам произвели перерасчет пенсии

Гражданам произвели перерасчет пенсии

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Калязинского района проведена проверка после обращения в надзорный орган бывших муниципальных служащих.

Установлено, что гражданам, которые ранее являлись муниципальными служащими, неправильно был рассчитан размер пенсии за выслугу лет. При расчете выплат для них не применили повышенный коэффициент.

Прокуратурой района главе Калязинского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Перерасчет произведен.

0