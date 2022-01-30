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Происшествия30 января 2022 12:34

В Кимрском районе у москвича из дачи вынесли имущества на 100 000 рублей

Москвича обнёс тоже дачник, но местный
Олег ХАДАЕВ
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Вывозил украденное мужчина на такой машине.

Вывозил украденное мужчина на такой машине.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Кимр обратился москвич-дачник с заявлением о пропаже имущества на 100 000 рублей.

53-летний мужчина долго не был на даче и вот решил посетить своё садовое товарищество «Надежда», что в Кимрском районе Тверской области. По приезду он обнаружил, что из гаража вынесены газонокосилка, водяной насос, мангал и металлический забор. Всего украдено имущества на 100 000 рублей.

Мужчина обратился в полицию Кимр.

Сыщики оперативно установили подозреваемого. Им оказался 48-летний безработный житель соседнего дачного посёлка. Дачник был задержан и на допросе пояснил, что вывозил краденное на своём автомобиле ВАЗ-2104 и по частям сдавал на металлолом в Московской области.

Сейчас подозреваемого ждёт суд. Часть нереализованного имущества будет возвращено потерпевшему.

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