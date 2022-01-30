В Тверской области 30 января выявлен 781 человек заболевший коронавирусом

Взрывной рост заболевания в Тверской области продолжается, медики работают за пределом возможностей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 января, по официальным данным оперативного штаба, в Тверской области за сутки 781 человек заболел коронавирусом. Рост за 24 часа составил 19,2%.

Количество больных, находящихся на больничном (на самоизоляции, изоляции или в больнице) превысило 13000 человек и составило 13091 человек. За стуки таковых стало больше на 757 человек.

Умерло за сутки трое. Общее число смертей с начала пандемии в Тверской области 2452 человека.

Выздоровел за это время всего 21 человек.