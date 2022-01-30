Полицейские Калининского района Тверской области задержали похитителя инструментов

Инструменты вернуть не удалось. Фото: Олег ХАДАЕВ

65-летний житель Калининского района пришёл в свой гараж и обнаружил, что из него украдены инструменты на сумму не менее 8000 рублей.

Мужчина обратился в районную полицию.

По результатам расследования под подозрение попал 24-летний сосед потерпевшего. Под давлением улик он сознался в содеянном.

Правда, инструменты вернуть не удалось, злоумышленник их продал, а деньги потратил. Скорее всего — пропил.

Если его вина в суде будет доказана, то свой дом мужчина увидит только накануне своего 30-летия — через пять лет.