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Происшествия30 января 2022 7:55

Полицейские Калининского района Тверской области задержали похитителя инструментов

Ему светит до пяти лет лишения свободы
Олег ХАДАЕВ
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Инструменты вернуть не удалось.

Инструменты вернуть не удалось.

Фото: Олег ХАДАЕВ

65-летний житель Калининского района пришёл в свой гараж и обнаружил, что из него украдены инструменты на сумму не менее 8000 рублей.

Мужчина обратился в районную полицию.

По результатам расследования под подозрение попал 24-летний сосед потерпевшего. Под давлением улик он сознался в содеянном.

Правда, инструменты вернуть не удалось, злоумышленник их продал, а деньги потратил. Скорее всего — пропил.

Если его вина в суде будет доказана, то свой дом мужчина увидит только накануне своего 30-летия — через пять лет.

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