В Тверской области произошло пять пожаров

Пожарные работали на пяти пожарах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Главного управления МЧС России по Тверской области на утро 30 января, за минувшие сутки в регионе произошло пять пожаров на которые привлекались силы МЧС.

Горело в Зубцовском районе, в садовом товариществе «Чайка». Горело в Твери и Западной Двине. В Калининском районе пожарные выезжали в деревню Саматово. Ещё где-то горел мусор.

В одном из 42-х муниципалитетов произошло отключение электричества. Правда в каком — МЧС не сообщает.