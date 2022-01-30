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Происшествия30 января 2022 6:41

В Тверской области произошло пять пожаров

И отключалось электричество
Олег ХАДАЕВ
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Пожарные работали на пяти пожарах.

Пожарные работали на пяти пожарах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Главного управления МЧС России по Тверской области на утро 30 января, за минувшие сутки в регионе произошло пять пожаров на которые привлекались силы МЧС.

Горело в Зубцовском районе, в садовом товариществе «Чайка». Горело в Твери и Западной Двине. В Калининском районе пожарные выезжали в деревню Саматово. Ещё где-то горел мусор.

В одном из 42-х муниципалитетов произошло отключение электричества. Правда в каком — МЧС не сообщает.

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