МЧС призывает не прятаться от ветра за остановками в Тверской области

Не прячьтесь от ветра за остановками. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

30 января на территории Тверской области, на протяжении всего дня и до глубокого вечера, ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 43 — 61 километра в час (12 — 17 метров в секунду). Такой прогноз распространил «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В связи с этим Главное управление МЧС России по Тверской области призывает жителей к предельной осторожности.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - сообщает в своём релизе МЧС.