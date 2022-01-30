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Происшествия30 января 2022 4:26

В Вышнем Волочке после очистки крыши от снега стало затапливать квартиру

Рабочие так старались, что повредили гидроизоляцию
Олег ХАДАЕВ
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И так по всей квартире. VK/#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК/Дарья Федулина/

И так по всей квартире. VK/#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК/Дарья Федулина/

В Вышнем Волочке Тверской области, после очистки крыши от снега стало затапливать квартиру. Видео об этом размещено в группе «#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК» в ВК.

На кадрах видно повреждённые потолочные декоративные плитки в квартире на последнем — пятом этаже. По комнате расставлены тазики, вёдра и бидоны, в которые капает с потолка вода. На полу лежит полиэтиленовая плёнка.

«Посмотрите ,что происходит в квартирах на 5 этаже после чистки крыш! Долбили по крыше сил не жалели ( что даже крышу продолбили) На заявления ЖКО ничего не предпринимает. Из года в год эта проблема, а жильцы страдают!» - написано в посте возмущения.

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