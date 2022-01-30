Поисковики Твери разыскивают родственников 19-летнего красноармейца из бывшей Калининской области

Данные красноармейца из Подольского архива Министерства обороны РФ.

Останки красноармейца Михаила Фёдоровича Тимофеева были найдены рядом с деревней Сяндеба Олонецкого района республики Карелия бойцами поискового отряда «Поиск» поискового объединения «Малая Охта» из Санкт-Петербурга.

С останками был найден смертный медальон. Вот его содержание: связист Тимофеев Михаил Федорович, 1922 года рождения. Родился в дер. Дубово Новоржевский район Калининской области.

Михаилу Фёдоровичу Тимофееву было 19 лет, когда он погиб в августе 1941 года.

Ныне Новоржевский район в составе Тверской области отсутствует, это территория Псковской области. Однако поисковики Тверского областного научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг», которые и опубликовали информацию о красноармейце, надеются, что кто-то, обладающий хоть какой-то информацией о Михаиле Фёдоровиче или его родственниках, откликнется.

Сообщения можно отправлять на электронный адрес viktoryuh@mail.ru , либо на страничке «Подвига».