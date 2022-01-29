Участник двух Олимпиад проводит спортивные занятия в детсадах Твери

Богдан Пищальников и воспитанники группы детского сада в Твери. Фото: администрация Твери

В детских садах Твери дан старт проекту «Спортивно-образовательный патруль».

- Его цель – укрепление здоровья дошкольников, популяризация регулярных занятий физкультурой и спортом, -поясняют в администрации Твери.

Занятия с воспитанниками детских садов проводит российский легкоатлет, участник Олимпиад в Пекине (2008г.) и Лондоне (2012г.), руководитель РОО «Олимпийский совет Тверской области» Богдан Пищальников.

Программа мероприятия «Спортивно-образовательный патруль» состоит из нескольких блоков. Это разминка с элементами акробатических упражнений, демонстрация спортивных снарядов и упражнения с ними, рассказ о летних и зимних Олимпийских играх и видах спорта, викторины на спортивную тематику. Юные участникам проекта вручаются сувениры.

Планируется, что реализация проекта «Спортивно-образовательный патруль» продолжится в течение года во всех дошкольных образовательных учреждениях Твери.