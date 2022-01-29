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Общество29 января 2022 15:52

Женщина призналась участковому, что украла икону и банку варенья из дачного дома пенсионера в Тверской области

Кражу злоумышленница совершила вместе с подельником
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Кражу в торопецкой деревне раскрыл участковый.

Кражу в торопецкой деревне раскрыл участковый.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ранее судимая женщина вместе со своим 30-летним знакомым обворовала дачный домик пенсионера в деревне Ольховка Торопецкого района. Злоумышленники украли банку варенья, икону, чугунную плиту и дверцу от топки. Раскрыть преступление смог местный участковый. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе областного УМВД.

- При проведении беседы с ранее судимой деревенской жительницей, во время подворного обхода, последняя сообщила сотруднику полиции, что некоторое время назад со своим знакомым совершила кражу. Участковый с целью дальнейшего выяснения обстоятельств незамедлительно направился по месту жительства знакомого женщины. Мужчина сознался в содеянном, - рассказали в полиции.

Все похищенное вернуть не удалось: чёрный металл мужчина уже успел продать, варенье - съесть. А вот икону в целости и сохранности вернули владельцу.

Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Воришкам грозит до 6 лет тюрьмы. Они уже возместили потерпевшему материальный ущерб.

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