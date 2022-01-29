Гулявших по мосту в Твери пони хозяйке помогли поймать полицейские

Вот такие пони гуляли по мосту в Твери. Фото: скрин с видео VK/ “Подслушано у водителей. Тверь»/ Алексей Татаренко

В Твери, на Красинском мосту, днём 29 января гуляли два чёрных пони. Шли прямо по проезжей части. Водители притормаживали, сбрасывали скорость и лошадок пропускали. Один из водителей опубликовал в группе ВК "Подслушано у водителей. Тверь" видео этих мирно бредущих пони.

Пользователи сети лошадок пожалели, кто-то даже предположил, что они сбежали от цирка, устав зарабатывать деньги.

Позже стало известно, что у пони нашлась хозяйка.

- Я видел, как остановилась машина ППС и сотрудники дождались хозяйку вместе с пони, - написал под видео один из автомобилистов.