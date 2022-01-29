Циклоны «Мария» и «Надя» принесли метели и сильные снегопады в Тверскую область

Снежить и заметать в Твери будет ещё несколько дней. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Циклоны с девечьими именами «Мария» и «Надя» принесли к выходными в Тверскую область снегопады и метели. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в выходные.

Снегопады продолжаться в субботу и воскресенье и захватят начало предстоящей недели.

Влажность воздуха 80-95 процентов. Атмосферное давление ниже нормы 735 см.рт.ст. Температура в выходные будет колебаться у комфортных значений - 3, - 5 градусов днем и до -7 градусов ночью.

- Автомобилистам и дорожникам придётся несладко. Такая погода больше похожа на скандинавский климат, - сказал синоптик. С началом новой рабочей недели снегопады пойдут на спад.