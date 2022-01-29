Госавтоинспекция устроила в Твери «охоту» на таксистов-нелегалов

Автомобили таксистов-нелегалов в Твери увёз эвакуатор. Фото: ГИБДД по Тверской области

28 января ГИБДД и Минтранс провели рейдовое мероприятие «Легковое такси». При рейде по улицам областной столицы сотрудниками ведомств были остановлены водители такси, работающие нелегально, об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

- Были выявлены также водители, которые перевозили пассажиров при наличии различных неисправностей транспортного средства, с которыми запрещена эксплуатация. В отношении всех нарушителей составляются административные материалы, -поясняют в Госавтоинспекции региона. Машины нарушителей были эвакуированы спецтранспортом на штрафстоянку. Подобные рейды ГИБДД обещает в скором времени продолжить.