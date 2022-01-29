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Общество29 января 2022 8:28

Госавтоинспекция устроила в Твери «охоту» на таксистов-нелегалов

Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Легковое такси» в Твери
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Автомобили таксистов-нелегалов в Твери увёз эвакуатор. Фото: ГИБДД по Тверской области

Автомобили таксистов-нелегалов в Твери увёз эвакуатор. Фото: ГИБДД по Тверской области

28 января ГИБДД и Минтранс провели рейдовое мероприятие «Легковое такси». При рейде по улицам областной столицы сотрудниками ведомств были остановлены водители такси, работающие нелегально, об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

- Были выявлены также водители, которые перевозили пассажиров при наличии различных неисправностей транспортного средства, с которыми запрещена эксплуатация. В отношении всех нарушителей составляются административные материалы, -поясняют в Госавтоинспекции региона. Машины нарушителей были эвакуированы спецтранспортом на штрафстоянку. Подобные рейды ГИБДД обещает в скором времени продолжить.

Фото с места рейда. Фото: ГИБДД по Тверской области

Фото с места рейда. Фото: ГИБДД по Тверской области