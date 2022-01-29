Со дня образования Калининской области исполнилось 87 лет

Сообщение в газете 1935 года об образовании Калининской области и карта региона. Фото: ЗСТО

29 января отмечается 87-я годовщина образования Калининской области. Регион был образован в 1935 году из частей Западной, Ленинградской и Московской областей. Со временем география ее незначительно менялась - что-то присоединялось, что-то отходило другим регионам. Переименована в Тверскую Калининская область была 17 июля 1990 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Жителей Верхневолжья с датой образования Калининской области поздравил губернатор Игорь Руденя. В поздравлении за подписью главы региона, в частности, говорится:

"Этот праздник объединяет нас чувством искренней, глубокой любви к тверскому краю, уважением к его выдающейся многовековой истории, благодарностью людям, которые своим самоотверженным трудом развивали наш регион, сформировали его значительный потенциал, сохранили для нас богатые культурные, нравственные и семейные традиции".

Слова поздравления направил жителям региона и глава Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев:

«Сегодня наша Тверская область обладает необходимым потенциалом для устойчивого развития экономики, решения социальных задач, сохранения богатого историко-культурного наследия. Убеждён, что будущее Тверской области во многом зависит от гармоничного взаимодействия всех ветвей власти, бизнеса, общественных организаций, от личного участия каждого жителя нашего региона. Совместными усилиями мы сможем ответить на все вызовы времени».