Куница, которая лакомится салом, попала в "видеоловушку" в парке в Твери

Тверичане утверждают, что куницы в парках Твери не такая уж редкость. Фото: скрин с видео «Тверь ВКонтакте»/Евгений Старичков

Куница лакомилась кусочками сала, прикреплёнными на ветке дерева в Сахаровском парке с Твери. Забавное видео размещено в группе «Тверь ВКонтакте».

Хищный зверёк пришёл поесть ночью. Куница пыталась оторвать кусочки лакомства, прикреплённые на ветке и стволе дерева. Процесс зверька очень увлекал, снимавшего она не заметила. Сахаровский парк находится в Заволжском районе Твери, в поселке Сахарово и как отмечают пользователи, комментируя этот пост, встретить куницу в парке в Твери не такая уж редкость.

- В прошлом году видел куницу в парке Победы в Твери, - поделился один из тверичан в комментариях под постом.

Обыкновенная куница - зверёк распространённый в средней полосе России. Достигает в длину 40-55 см и весит до 2 кг. Шерстка каштановая или темно-коричневая с рыжими подпалинами на груди и шее. Днем спит, а по ночам охотится. Устраивает жилище в дуплах деревьев. Куницы питаются мелкими грызунами и птицами. Может давить куриц в деревнях. При защите своей норы куница может напасть на человека и сильно покусать.