В Твери детей и их родителей научат делать куклы-обереги

Вот таких симпатичных домовят-оберегов можно научиться делать на празднике. Фото: скрин афиши Тверского областного дома народного творчества.

Куклы-обереги можно будет научиться делать 29 января в 11:00 в Тверском областном Доме народного творчества. Здесь пройдёт Семейная суббота "Январские Кудесы".

- Совместный семейный отдых - лучший способ укрепления детско-родительских отношений, шанс для родителей лучше понять собственного ребенка, увидеть и услышать, чем он живет, - считают организаторы.

На празднике, помимо мастер-класса по изготовлению кукол-оберегов, гостей ждёт интерактивная программа по традициям старославянского праздника Велесичи (Кудесы). Можно посмотреть постановку для детей "Колобок".

Информацию празднику можно уточнить по телефону: (4822) 35-75-34. Вход платный.