В Твери в детской больнице №3 откроют ковидный госпиталь для несовершеннолетних

В регионе усложнилась эпидемиологическая ситуация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городской детской больнице №3 Твери проведут ремонтные работы для создания инфекционного госпиталя на 100 коек (50 - с кислородом) для детей. 28 января на заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени решался вопрос финансирования ремонта.

По информации пресс-службы областного правительства, работы по подготовке больницы под госпиталь планируется выполнить к середине февраля. Предусмотрено устройство шлюзов, разделение зон на красную и зеленую, монтаж внутреннего кислородопровода и другие работы.

На заседании также обсудили распределение федеральных средств на приобретение и ремонт медоборудования для инфекционных госпиталей. Всего региону направлено более еще 183,9 млн рублей.

В перечень планируемых закупок вошли компьютерный томограф для областной клинической больницы, 20 функциональных кроватей для Нелидовской и Конаковской ЦРБ, два комплекса УЗИ для Конаковской ЦРБ и тверской горбольницы №1 Твери, три наркозно-дыхательных аппарата для ОКБ, горбольниц №1 и №6 Твери.

Также предусмотрено приобретение двух инкубаторов для новорожденных в областной роддом и ОКБ. Для тверской горбольницы №6 закупят аппарат автоматического цитоплазмефереза, для Нелидовской ЦРБ - три монитора пациента.

По одному гастроскопу - для Конаковской ЦРБ и 1-ой горбольницы Твери. Более 800 единиц медоборудования приобретут для Тверской станции скорой медицинской помощи: электрокардиографы, пульсоксиметры, кислородные баллоны и редукторы, медицинские мониторы, аппараты для проведения управляемой и вспомогательной ИВЛ, рециркуляторы, шприцевые насосы.

Поставка оборудования и пуско-наладочные работы запланированы в марте 2022 года.