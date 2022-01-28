Тверской участник зимней Олимпиады Даниил Ейбог рассказал об обстановке в деревне

Во время соревнований. Фото: Инстаграм/Даниил Ейбог/скрин

Один из двух тверских участников приближающейся зимней Олимпиады в Пекине шорт-трекист Даниил Ейбог вышел на связь с "КП"-Тверь". Он уже второй день находится вместе со своей командой в олимпийской деревни в столице Китая.

Перед первой тренировкой там Даниил рассказал, что не модет оценить атмосферу в городе, так как спортсменов туда не пускают. Действуют строгие антикоронавирусные правила, в том числе повсеместный масочный режим.

По словам Даниила, олимпийская деревня ему понравилась, питание там также хорошее. Он был краток, подробностей не сообщил, времени мало.

Спортсмен успел рассказать, что у него хорошее самочувствие и настрой, что надо.

Подробнее о первых впечатлениях Даниила на Олимпиаде читайте здесь.

Соревнования по шорт-треку на Олимпиаде-2022 начнутся 5 февраля. Далее у мужчин забеги запланированы на 7,11 и 13 февраля. Следите за трансляциями.

Напомним, что уроженка Твери, недавняя победительница лыжной многодневки "Тур де Ски" Наталья Непряева, разумеется, также вошла в состав российской олимпийской команды.

Наталья - лидер нашей женской сборной по лыжным гонкам. Перед Олимпиадой комментариями с нами поделились первые тренеры Натальи Непряевой - ее мама Ириной Владимировна и Александр Смирнов.

Она со своей сборной должна прилететь в Пекин завтра, 29 января.

Соревнования по лыжным гонкам начинаются 5 февраля. Также у женщин различные гонки пройдут 8,10,12, 16 и 20 февраля.