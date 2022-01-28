В Твери Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных правил в торговых точках

Нарушений в этот раз обнаружено не было. Фото: ПТО

В Твери и области продолжаются контрольные рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Проверки ведут сотрудники Роспотребнадзора. Они инспектируют торговые центры, магазины, кинотеатры, физкультурно-оздоровительные организации, кафе.

Очередная проверка состоялась в областной столице. Инспекция посетила торговые точки, в том числе - торговый центр "РИО". Нарушений в этот раз обнаружено не было.

«Роспотребнадзор регулярно проводит такие мероприятия с целью выявления нарушений требований санитарного законодательства, направленных на снижение рисков новой коронавирусной инфекции. Видим, что в целом все ответственно относятся к постановлению главного санитарного врача Тверской области», – прокомментировала итоги очередного рейда ведущий специалист-эксперт регионального Роспотребнадзора Лилия Корочкина.

По статистике областного Правительства, самое частое нарушение - отсутствие у посетителей общественных мест масок (или их неправильное ношение).