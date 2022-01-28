Губернатор Тверской области встретился с Боосом

Игорь Руденя и Георгий Боос. Фото: ПТО

28 января губернатор Игорь Руденя обсудил с президентом международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» Георгием Боосом развитие завода «Светотехника» в Лихославле. Он входит в состав корпорации и является крупнейшим работодателем в Лихославльском муниципальном округе.

Губернатор поблагодарил Бооса за развитие производства, создание рабочих мест.

На заводе при поддержке льготного займа Российского фонда технологического развития запущено четыре новых литейных комплекса для выпуска крупногабаритных комплектующих изделий для светодиодных светильников.

- Сегодня в стране во всей светотехнической отрасли - 14 литьевых машин, 10 из них - в Лихославле. Сейчас закупили четыре машины, в том числе под давлением с усилием запирания 1650 тонн. Таких машин больше в светотехнической отрасли нет, - рассказал президент корпорации.

Объём в проект составил 426 млн рублей. Создано 14 рабочих мест.

Правительство региона поддерживает предприятие, оказывая содействие в расширении сбыта продукции. Также есть поддержка от Фонда развития промышленности Тверской области.

- Продукция Лихославльского завода «Светотехника» использована при реконструкции подъездной дороги к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и применяется для освещения улиц города Твери. В настоящее время заключен энергосервисный контакт на замену светильников наружного освещения в столице Верхневолжья, - сообщила пресс-служба областного правительства.