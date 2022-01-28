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Происшествия28 января 2022 13:51

Мать, которая проломила череп ребенку, посадили под домашний арест в Тверской области

Расследование продолжается
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемую поместили под домашний арест Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

Подозреваемую поместили под домашний арест Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки, которая умышленно нанесла телесные повреждения новорожденному ребенку.

Преступление было совершено в квартире в посёлке Южный Нелидовского городского округа с 25 на 26 января. Ребенок сильно капризничал, поэтому мать несколько раз ударила его кулаком по голове и причинила сыну множественные гематомы и переломы костей черепа. Малыша госпитализировали в больницу.

Подозреваемая задержана и допрошена следователем Следственного комитета.

- 28 января 2022 года суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование продолжается.

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