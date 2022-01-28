В Тверской области выявлено 11 случаев незаконной охоты на лося

В Тверской области выявлено 11 фактов браконьерства Фото: архив "КП"

10 января 2022 года на территории Тверской области закончился сезон любительской и спортивной охоты на лося. После закрытия сезона, за две недели, в регионе выявлено 11 случаев браконьерства.

- По всем нарушениям органами внутренних дел возбуждены уголовные дела, - сообщает региональное Минприроды и напоминает, что браконьерам грозит ответственность в виде штрафа, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Обязательное возмещение ущерба составляет от 240 тысяч рублей за одну незаконно добытую особь лося.