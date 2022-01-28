В Тверской области отремонтируют дорогу Вышний Волочёк-Бежецк-Сонково

Общая протяженность дороги 110 км Фото: ПТО

В 2022 году в Тверской области начнётся ремонт дороги Вышний Волочёк-Бежецк-Сонково. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя 27 января в прямом эфире телеканала "Россия 24". Вопрос о ремонте задал житель Сонковского района Николай Титов.

Общая протяжённость дороги составляет 110 км, из них 16,4 км проходит по территории Сонковского района. Основная часть работ предусмотрена именно там.

- Сейчас объявлены конкурентные процедуры. Планируем в этом году эти 16 км на территории Сонковского района завершить, - сказал губернатор.

Государственные контракты на выполнение работ планируется заключить до конца апреля. Полный ремонт на всех участках запланирован на три года.