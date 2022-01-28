В Тверской области ушла из жизни ветеран войны Мария Ивановна Потапова

Ветеран Мария Ивановна Потапова ушла из жизни в Тверской области

В Тверской области ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Мария Ивановна Потапова. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Игорь Руденя.

- Мужество, доброту и глубокую порядочность Марии Ивановны помнит каждый, кто встречался и работал рука об руку с этим удивительным человеком из поколения победителей. Мария Ивановна внесла свой вклад в спасение жизни и здоровья воинов Красной Армии в огненные сороковые годы. На протяжении десятилетий хранила и передавала новым поколениям медиков традиции самоотверженного труда на благо Родины, участвовала в патриотическом воспитании молодежи. Память о Марии Ивановне Потаповой всегда будет жить в наших сердцах, – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

В 1942-ом году Мария Ивановна окончила учебу в фельдшерско-акушерской школе в Вышневолоцком госпитале и была направлена в воинскую часть в Выползово. Затем была медсестрой здравпункта авиационного полка дальнего действия 5-ой Воздушной армии на 1-ом Украинском фронте.

После войны работала в госпиталях Уральского военного округа, города Калинина, Ржевского района.

В 2020 году награждена орденом Почёта.