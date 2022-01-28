В Тверской области молодая женщина воровала в магазинах детское питание

Злоумышленница находится под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратились представители сетевых продовольственных магазинов с сообщением о краже детского питания.

При просмотре видеоматериалов участковый отметил, что товары крадет один и тот же человек - молодая женщина. Личность подозреваемой установили. Ею оказалась 25-летняя приезжая из Московской области.

Злоумышленница воровала дорогие смеси известных марок и продавала. В полиции она созналась в содеянном.

На фигурантку завели уголовное дело и взяли под стражу. Ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.