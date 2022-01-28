В Тверской области отремонтируют мост через реку Тьма

Мост через реку Тьма у деревни Скоморохово нуждается в ремонте. Фото: ПТО

В 2022 году в Торжокском районе отремонтируют мост через реку Тьма у деревни Скоморохово. Губернатор Игорь Руденя во время личного приёма граждан отреагировал на обращение местной жительницы.

Игорь Руденя отметил, что объект включен в Программу дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022 - 2025 годах:

- Он у нас стоит в плане на текущий год. В первом квартале планируем провести конкурентные процедуры. Деньги на ремонт выделены. Перед ремонтом моста будет возведён временный объезд, по которому будет организовано движение автомобильного транспорта, но с ограничениями по весу для большегрузов.

Мост расположен на автодороге регионального значения Торжок – Высокое – Берново – Старица, ремонт которой был завершён в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дорога проходит по территории двух районов – Торжокского и Старицкого, является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

С 2022 по 2024 год в регионе планируется отремонтировать 1281 км региональных и межмуниципальных дорог.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет реконструировано 36 мостов и путепроводов.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.