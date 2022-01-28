В Тверской области пройдет рейд "Контроль трезвости"

Водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении пьяных водителей состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Рейд пройдет с 28 по 30 января.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей региона сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, по телефонам дежурной части: "02" или "102".