В Тверской области 28 января коронавирусом заразились 636 человек

В Тверской области новый рекорд за сутки по количеству заболевших коронааирасом.

По данным на 28 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 636 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 106265 заболевшиму.

Всего с начала пандемии 92111 жителей излечились от коронавируса. За минувшие сутки выздоровели 25 человек. 2447 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса умерли 3 человека. На карантине 11071 человек, минус 28 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 640 726 человек, за сутки – 2 287 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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