Пропавший в Торопце Тверской области семилетний мальчик найден живым

Мальчик найден живым Фото: ВПСО "Сова"

В Торопце завершены поиски пропавшего семилетнего мальчика. Ребенок пропал вечером, 27 января.

Мальчик вышел из магазина и ушел в неизвестном направлении. Поиски продолжались всю ночь.

По факту исчезновения несовершеннолетнего следователи завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". К поискам были привлечены следователи, полиция, волонтеры, спасатели МЧС.

- Всего задействовано свыше 250 человек, привлечен специалист кинологической службы с поисковой собакой, - сообщили в региональном СКР.

- 28 января силами сотрудников полиции и СУ СК ребенок был обнаружен и оперативно на автомобиле Госавтоинспекции доставлен в медицинское учреждение. Здоровью мальчика ничего не угрожает, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подробности уточняются.