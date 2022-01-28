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Происшествия28 января 2022 8:23

Пропавший в Торопце Тверской области семилетний мальчик найден живым

Поиски завершены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мальчик найден живым Фото: ВПСО "Сова"

Мальчик найден живым Фото: ВПСО "Сова"

В Торопце завершены поиски пропавшего семилетнего мальчика. Ребенок пропал вечером, 27 января.

Мальчик вышел из магазина и ушел в неизвестном направлении. Поиски продолжались всю ночь.

По факту исчезновения несовершеннолетнего следователи завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". К поискам были привлечены следователи, полиция, волонтеры, спасатели МЧС.

- Всего задействовано свыше 250 человек, привлечен специалист кинологической службы с поисковой собакой, - сообщили в региональном СКР.

- 28 января силами сотрудников полиции и СУ СК ребенок был обнаружен и оперативно на автомобиле Госавтоинспекции доставлен в медицинское учреждение. Здоровью мальчика ничего не угрожает, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подробности уточняются.