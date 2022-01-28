Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения семилетнего мальчика в Тверской области

Возбужено уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области продолжаются поиски семилетнего Миши (имя изменено). Вечером 27 января ребенок вышел из продуктового магазина в Торопце и ушел в неизвестном направлении. Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Организованы поисковые мероприятия с участием следователей и криминалистов Следственного комитета, сотрудников УМВД и волонтеров.

Приметы мальчика: рост около 100 см., лицо овальное, волосы короткие русые. Одет в зимнюю куртку зелёного цвета, чёрные штаны с белыми лампасами, серая зимняя шапка с пумпоном, чёрные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем ребенке, просят звонить по телефону СУ СК России по Тверской области: 8-930-179-00-69.