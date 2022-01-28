В Тверской области во время пожара пострадал мужчина

При пожаре пострадал мужчина и спасена женщина Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в Торопце на улице Соловьева поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 27 января.

На место выехали отделения пожарно-спасательной части №54 и оперативная группа Торопецкого пожарно-спасательного гарнизона.

В 21:38 объявлена локализация пожара. В 00:30 возгорание полностью ликвидировали.

При пожаре пострадал мужчина 1963 года рождения, его доставили в больницу. Также была спасена женщина, 1968 года рождения.