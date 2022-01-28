Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 5:39

В Тверской области во время пожара пострадал мужчина

И спасена женщина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
При пожаре пострадал мужчина и спасена женщина

При пожаре пострадал мужчина и спасена женщина

Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в Торопце на улице Соловьева поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 27 января.

На место выехали отделения пожарно-спасательной части №54 и оперативная группа Торопецкого пожарно-спасательного гарнизона.

В 21:38 объявлена локализация пожара. В 00:30 возгорание полностью ликвидировали.

При пожаре пострадал мужчина 1963 года рождения, его доставили в больницу. Также была спасена женщина, 1968 года рождения.

0