В Тверскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса для подростков

Вакцинировать подростков будут, разумеется, только с согласия и при желании их родителей Фото: ПТО

В Тверской области также готовы начать и вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом 27 января в прямом эфире сообщил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона рассказал, что в Тверскую область поступила первая партия вакцины "Спутник М". Всего - 720 доз. Эта вакцина как раз предназначена для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

При этом губернатор отметил, что прививать детей будут только по желанию родителей, ни о какой обязательной вакцинации и речи не идет.

Помимо этого, Игорь Руденя заявил, что в регион поступила большая партия вакцины "Спутник Лайт", а также есть двухнедельный запас лекарственных препаратов для больных коронавирусом.