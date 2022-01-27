В Тверской области запустят программу по поддержке студенческих инициатив

В регионе развивают различные программы поддержки инициатив. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области запустят нечто похожее на Программу по поддержке местных инициатив, но для студентов. Инициативу студентки Тверского филиала РАНХиГС Ярославы Михайлик в прямом телеэфире 27 января одобрил губернатор Игорь Руденя.

- Наличие неравнодушных людей, именно тех, кто созидает и что-то делает - это залог развития региона. Для студентов сделаем специальную программу через грантовую поддержку, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор уточнил, что программу будут реализовывать по грантовому методу, так как вузы - это федеральные госорганизации и выделять им финансирование из бюджета на полезные студенческие инициативы напрямую, как в ППМИ, нельзя.

Что касается ППМИ, то в 2022 году в регионе к реализации было принято 188 проектов. Однако губернатор поддержал просьбу областной Ассоциации муниципальных образований об увеличении финансирования программы.

Благодаря этому будет проведён второй этап конкурсного отбора. Как отметил губернатор, это позволит дополнительно реализовать свыше 80 проектов во благо жителей.