В Тверской области еще восемь районов с райцентрами трансформируют в муниципальные округа

Игорь Руденя - в прямом эфире. Фото: ПТО

27 января в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя высказался по вопросу перехода на одноуровневую систему организации местного самоуправления - на городские и муниципальные округа.

На этой неделе Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила новую редакцию соответствующего закона о местном самоуправлении.

Глава региона в прямом эфире отметил, что в тверском регионе накоплен значительный опыт по переходу на одноуровневую систему организации местного самоуправления. В 2016 году в был создан первый городской округ - Удомельский. А в 2019-ом с одобрения и при поддержке Президента России в Тверской области был создан первый в стране муниципальный округ - Весьегонский.

На сегодняшний день в Тверской области уже 11 городских и 13 муниципальных округов.

Губернатор сообщил, что в этом году планируется создать ещё восемь муниципальных округов.

- Самый главный вопрос, который интересует жителей - «а уйдёт ли власть с места?» На самом деле задача стоит совершенно другая - все места присутствия власти сегодня, будь то муниципальный округ или сельское поселение, должны остаться в той же доступности. Те, кто там будет работать, уже будут финансироваться по вертикали, потому что анализ показывает, что в небольших сельских поселениях более половины годового бюджета уходит на зарплату этим работникам. А такие полномочия как ремонт дорог, земельный контроль, благоустройство территорий должны выполняться независимо от того есть у них деньги в бюджете или нет. Укрупнение территорий очень важно для своевременного выполнения всех намеченных программ и планов, - отметил Игорь Руденя.