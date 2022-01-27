В Тверской области продлят месячник по контролю за соблюдением масочного режима

В автобусах продолжат проводить рейды по контролю соблюдения масочного режима. Антимасочников будут жестко штрафовать. Фото: ПТО

Жестких ограничительных мер в отрасли экономики в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе вводится не будет. Об этом 27 января в прямом эфире заявил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона сообщил, что будет продлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Губернатор отметил, что после рейдов в автобусах «Транспорта Верхневолжья» уже было открыто 600 административных дел за игнорирован

- Но за повторное нарушение граждан, которые пренебрегают масками и подвергают других пассажиров опасности, будут штрафовать. По КоАП РФ, штрафы у нас - от 1000 до 15000 рублей, а для злостных нарушителей - до 30 тысяч рублей, - подчеркнул Игорь Руденя.

По словам губернатора, на предприятиях региона на хорошем уровне проведена вакцинация сотрудников.