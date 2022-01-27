В Тверской области массового перевода школ на дистанционное обучение пока не планируется

Губернатор выступил в прямом телеэфире. Фото: ПТО

27 января в вечернем прямом телеэфире губернатор Игоря Рудени сообщил, что пока не идет речи о всеобщем переводе школ на "дистанционку" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди учеников.

При этом глава региона сказал, что в Твери около 700 классов в школах уже закрыты, а в Андреапольском, Бежецком, Жарковском районах, ЗАТО "Солнечном" и Рамешках пять школ переведены на дистанционное обучение.

Игорь Руденя отметил, что массового закрытия школ пока не планируется. По словам губернатора, школы будут целиком переводить на дистанционное обучение, если ученики в большинстве классов заразятся коронавирусом.

- Мы общаемся с родительскими комитетами, собираем от них мнения. Так вот, родители просят, чтобы школы массово не закрывались, а детей не отправляли на дистанционное обучение, - отметил губернатор.

При этом Игорь Руденя подчеркнул, что картина меняется каждый день, и будет вестись мониторинг школ.

- Будем внимательно наблюдать. Если в школе, условно говоря, остается один класс из 30, из 40 классов, то смысла у очной учебе нет.