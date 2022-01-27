В Твери откроют еще один ЦАП и создадут 300 коек в ковидных госпиталях для детей

Губернатор начал эфир с темы коронавируса. Фото: Youtube/Вести Тверь/скрин

27 января губернатор Игорь Руденя в вечернем прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) осветил ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

Губернатор отметил, что пошел резкий рост, количество заболевших в сутки почти достигло 500 человек. При этом в реанимациях количество тяжелых пациентов не увеличивается.

Игорь Руденя сообщил, что сейчас из 1800 развернутых в ковидных госпиталях коек 30% не занято.

- При необходимости мы готовы в два раза увеличить число коек, - добавил губернатор.

Игорь Руденя отметил, что существенно растет уровень детской заболеваемости коронавирусом:

- Принято решение на всякий случай создать 300 койкомест, чтобы была возможность при необходимости поместить детей на стационарное лечение. 50 коек завтра открывается в ковидном госпитале, который расположен в детской больнице города Твери. Это с отдельным входом. И также со следующей недели планируем еще открыть еще 100 коек в детской горбольнице №3. И также сейчас выбираем еще несколько больниц, где это будет удобно сделать.

Губернатор также сообщил сейчас в регионе работает 14 Центров амбулаторной помощи и уже завтра, 28 января, планируется открыть еще один в Твери.

- Мы видим, что сейчас загрузка, конечно, колоссальная. Хотел бы попросить зрителей все-таки пользоваться записью. Мы сейчас серьезно отлаживаем систему "122" (служба горячей линии - ред.), введен голосовой помощник, можно либо получить консультацию. либо вызвать врача на дом, - сказал губернатор в эфире.

Игорь Руденя подчеркнул, что система здравоохранения работает сейчас с огромной нагрузкой, болеют и сами врачи, в том числе, сотрудники скорой помощи.