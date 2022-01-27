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Происшествия27 января 2022 17:22

На «Золотом кольце» в Тверской области иномарка насмерть сбила женщину

Погибшая переходила дорогу по пешеходному переходу
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Пенсионерка погибла на пешеходном переходе на трассе «Золотое кольцо» в Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области

Пенсионерка погибла на пешеходном переходе на трассе «Золотое кольцо» в Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 27 января на 1214 километре автодороги "Золотое кольцо" в Тверской области иномарка «Рено» Кангу насмерть сбила женщину-пешехода. Подробности ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- 73-летняя женщина, которая переходила проезжую часть слева на право по нерегулируемому пешеходному переходу, погибла на месте ДТП. Признаков алкогольного опьянения у 43-летнего водителя нет, - пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Что послужило причиной аварии, разбираются правоохранители. В условиях плохих зимних метеоусловий водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД по Тверской области

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД по Тверской области

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