На «Золотом кольце» в Тверской области иномарка насмерть сбила женщину

Пенсионерка погибла на пешеходном переходе на трассе «Золотое кольцо» в Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 27 января на 1214 километре автодороги "Золотое кольцо" в Тверской области иномарка «Рено» Кангу насмерть сбила женщину-пешехода. Подробности ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- 73-летняя женщина, которая переходила проезжую часть слева на право по нерегулируемому пешеходному переходу, погибла на месте ДТП. Признаков алкогольного опьянения у 43-летнего водителя нет, - пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Что послужило причиной аварии, разбираются правоохранители. В условиях плохих зимних метеоусловий водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.