Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 16:52

В Тверской области после окончания сезона задержали 11 браконьеров-охотников на лосей

По всем случаям незаконной охоты возбуждены уголовные дела
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
После закрытия сезона охоты на лося в Тверской области задержали 11 браконьеров.

После закрытия сезона охоты на лося в Тверской области задержали 11 браконьеров.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

10 января в Тверской области закрылся сезон любительской и спортивной охоты на лося. Но охотиться на него некоторые любители переставать не спешат, но это уже не охота, а браконьерство. В Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области сообщили, что за 2 недели после закрытия сезона в регионе задержали 11 браконьеров, охотившихся на лосей.

По всем случаям незаконной охоты возбуждены уголовные дела.

- Браконьерам грозит ответственность в виде штрафа, либо лишение свободы на срок до 2-х лет. Кроме того, неминуемо возмещение ущерба, размер которого составляет от 240 тысяч рублей за одну незаконно добытую особь лося, - поясняют в Минприроды региона.

0