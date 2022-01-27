В Тверской области после окончания сезона задержали 11 браконьеров-охотников на лосей

После закрытия сезона охоты на лося в Тверской области задержали 11 браконьеров. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

10 января в Тверской области закрылся сезон любительской и спортивной охоты на лося. Но охотиться на него некоторые любители переставать не спешат, но это уже не охота, а браконьерство. В Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области сообщили, что за 2 недели после закрытия сезона в регионе задержали 11 браконьеров, охотившихся на лосей.

По всем случаям незаконной охоты возбуждены уголовные дела.

- Браконьерам грозит ответственность в виде штрафа, либо лишение свободы на срок до 2-х лет. Кроме того, неминуемо возмещение ущерба, размер которого составляет от 240 тысяч рублей за одну незаконно добытую особь лося, - поясняют в Минприроды региона.