За сутки в Тверской области взято более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

Количество больных ковидом в регионе растёт и количество ПЦР-тестирований тоже. Фото: ПТО

В Тверской области наращиваются объёмы ПЦР-тестирований. За прошедшие сутки, 26 января, в регионе проведено 12 110 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Сделать ПЦР-тест можно как в частной лицензированный лаборатории за деньги, так и бесплатно - по направлению врача. ПЦР-тесты бесплатно берут в районных поликлиниках и центрах амбулаторной помощи (ЦАП).

В районные поликлиники гражданам можно обратиться либо лично, либо вызвав врача на дом. В ЦАПы записываться следует по телефону «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, при очном обращении в регистратуру Центра.

В Твери таких Центров теперь шесть в разных районах города.

25 января два ЦАПа открылись в поликлинике №7 городской больницы №6 (бульвар Гусева, д.27) и в поликлинике №3 больницы №7 (ул. Маяковского, д. 35). 28 января начинает работу центр в поликлинике №1 больницы скорой медпомощи (проспект Ленина, д.6).

ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00.