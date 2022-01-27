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Экономика27 января 2022 15:38

Сосиски и капуста подорожали в Тверской области

О недельном изменении цен на продукты сообщает Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Кусаются цены...

Кусаются цены...

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Любимое многими блюдо из тушёной капусты с сосисками обойдётся семейному бюджету гораздо дороже, чем неделю назад. За семь дней белокочанная капуста в магазинах Тверской области взлетела в цене более чем на 8%. Сосиски и сардельки подорожали на 6%.

За последнюю отчётную неделю (с 15 по 21 января) поднялись цены также на поваренную соль (+5%), гречку (+4%), морковь (+3%), помидоры (+3%), яблоки (+2%), сливочное масло и говядину - почти по 2%.

Дешевле стали: полукопчёная колбаса (-7%), шоколадные конфеты (-6%), варёная колбаса (-4%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (-3%).

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