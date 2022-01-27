Сосиски и капуста подорожали в Тверской области

Кусаются цены... Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Любимое многими блюдо из тушёной капусты с сосисками обойдётся семейному бюджету гораздо дороже, чем неделю назад. За семь дней белокочанная капуста в магазинах Тверской области взлетела в цене более чем на 8%. Сосиски и сардельки подорожали на 6%.

За последнюю отчётную неделю (с 15 по 21 января) поднялись цены также на поваренную соль (+5%), гречку (+4%), морковь (+3%), помидоры (+3%), яблоки (+2%), сливочное масло и говядину - почти по 2%.

Дешевле стали: полукопчёная колбаса (-7%), шоколадные конфеты (-6%), варёная колбаса (-4%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (-3%).