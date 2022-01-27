Численность безработных в Тверской области за год снизилась на 13%

Безработными в Тверской области числятся 25 372 человека. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Тверьстат опубликовал последние данные об уровне безработицы в Тверской области. В регионе безработными числятся 25 372 человека, а официально трудоустроены 608 229 человек (по состоянию на декабрь 2021 года).

За год - в декабре 2021 года по отношению к декабрю 2020-го - численность безработных снизилась на 13%. Уровень безработицы составил 4,0% от численности рабочей силы, а уровень занятости составил 57,4%.

Выборочное наблюдение рабочей силы проводится ежемесячно в отношении лиц в возрасте 15 лет и старше.