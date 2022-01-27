Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 15:19

Численность безработных в Тверской области за год снизилась на 13%

Уровень безработицы в регионе - 4%
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Безработными в Тверской области числятся 25 372 человека.

Безработными в Тверской области числятся 25 372 человека.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Тверьстат опубликовал последние данные об уровне безработицы в Тверской области. В регионе безработными числятся 25 372 человека, а официально трудоустроены 608 229 человек (по состоянию на декабрь 2021 года).

За год - в декабре 2021 года по отношению к декабрю 2020-го - численность безработных снизилась на 13%. Уровень безработицы составил 4,0% от численности рабочей силы, а уровень занятости составил 57,4%.

Выборочное наблюдение рабочей силы проводится ежемесячно в отношении лиц в возрасте 15 лет и старше.

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат

0