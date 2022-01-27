За кражу велосипеда из дачного домика в Тверской области мужчина может сесть в тюрьму на шесть лет

Велосипед вскоре будет возвращён владелице. Фото: УМВД по Тверской области

Из дачного домика в Рамешковском районе 48-летней женщины украли велосипед. Воспользовавшись отсутствием хозяйки дверь вскрыли и имущество это похитили. О краже и взломе хозяйка заявила в дежурную часть Рамешковского отделения полиции МО МВД России «Бежецкий». Преступление было раскрыто по горячим следам. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе областного УМВД.

- Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции был произведен подробный осмотр места происшествия, изъяты следы и улики. С целью установления обстоятельств и возможных свидетелей опрошены жители деревни. Ущерб был оценён в 3 тысячи рублей, - пояснили в ведомстве.

Бдительные граждане сообщили, что в фермерском хозяйстве, расположенном на окраине деревни, с недавнего времени появился новый подсобный 47-летний рабочий. Полицейские установили, что он ранее судим и не имеет регистрации по месту жительства. Он-то и украл велосипед с дачи.

Мужчина сознался в содеянном и указал на место хранения украденного им велосипеда. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено владелице.

- Следователем Рамешковского отделения полиции в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Здесь так же отмечают, что за совершение указанного преступления в соответствии с действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.