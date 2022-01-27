Прокуратура рассказала, в каком из районов Тверской области жить опаснее всего

Графика: прокуратура Тверской области

Прокуратура региона составила рейтинг самых криминальных районов Тверской области. Рейтинг и иллюстрирующую его инфографику ведомство опубликовало 27 января.

Самым опасным и криминальным оказался Осташковский район. Здесь совершают 22,5 преступления на тысячу человек. На втором месте по криминогенной обстановке - Западнодвинский район. Дальше по списку Вышневолоцкий, Нелидовский и Калининский районы.

Наиболее безопасным стали Рамешковский район – 10,3 преступлений на тысячу населения. В топ безопасных районов также попали Сонковский, Краснохолмский, Удомельский и Максатихинский.

Тверь и Калининский район неблагоприятны в плане криминогенной обстановки – более 17 преступлений на тысячу населения.