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Общество27 января 2022 13:51

В Тверской области отмечает 101-летие участница Великой Отечественной войны Нина Понамарева

С праздником именинницу поздравил губернатор
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Ветерана Нину Понамарёву поздравил и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ветерана Нину Понамарёву поздравил и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Фото: ПТО

27 января 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда, Нине Андреевне Понамаревой. Живет именинница в посёлке жительнице Терелесовский Вышневолоцкого городского округа. Туда и был направлен поздравительный адрес за подписью губернатора Игоря Рудени.

В поздравлении, в частности, говорится: «Вы родились на тверской земле, которой посвятили всю свою жизнь, преодолев испытания Великой Отечественной войны, достойно трудясь в мирные годы. Пусть душевное тепло и забота родных людей всегда согревают Вас, придают сил».

Нина Андреевна родилась в деревне Ичкино в Сонковском районе, ушла на фронт в 20 лет, дважды была ранена. После войны работала на добыче торфа.

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