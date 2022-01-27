В Тверской области отмечает 101-летие участница Великой Отечественной войны Нина Понамарева

Ветерана Нину Понамарёву поздравил и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: ПТО

27 января 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда, Нине Андреевне Понамаревой. Живет именинница в посёлке жительнице Терелесовский Вышневолоцкого городского округа. Туда и был направлен поздравительный адрес за подписью губернатора Игоря Рудени.

В поздравлении, в частности, говорится: «Вы родились на тверской земле, которой посвятили всю свою жизнь, преодолев испытания Великой Отечественной войны, достойно трудясь в мирные годы. Пусть душевное тепло и забота родных людей всегда согревают Вас, придают сил».

Нина Андреевна родилась в деревне Ичкино в Сонковском районе, ушла на фронт в 20 лет, дважды была ранена. После войны работала на добыче торфа.