Назначен новый зампред правительства Тверской области

В областном правительстве - новое кадровое назначение. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

27 января губернатор Игорь Руденя подписал распоряжения о кадровых назначениях в правительстве региона.

На должность заместителя председателя правительства Тверской области – министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Александр Цветков. Ранее он возглавлял данное министерство.

Продолжат работу в статусе руководителей областных ведомств министр культуры региона Татьяна Сальникова, начальник Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Артём Строганов и начальник Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Сергей Умников.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

СПРАВКА КП

Александр Цветков в 2001-2006 годах работал в сфере госнадзора за электро- и теплосетями.

В 2006-2017 годах был главным инженером, директором Нелидовского филиала ООО «Тверская теплоснабжающая компания». С 2017 года стал заместителем главы администрации Нелидовского района по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и энергетике.

С 2018-го - заместителем министра строительства и ЖКХ Тверской области.

В январе 2019 года был назначен руководителем нового в регионе ведомства - министерства энергетики и ЖКХ.