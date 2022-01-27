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Происшествия27 января 2022 12:26

Мужчина похитил из деревенской мастерской в Тверской области полтонны чёрного металла

Преступление полицейские раскрыли по горячим следам
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Кражу металла в деревне в Тверской области полицейские раскрыли по горячим следам.

Кражу металла в деревне в Тверской области полицейские раскрыли по горячим следам.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Из мастерской в деревне Домашино Ржевского района пропали металлические шкаф и два стола. В дежурную часть МО МВД России «Ржевский» с заявлением о пропаже обратился 43-летний хозяин мастерской. Подробности происшествия 27 января пояснили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам.

- Полицейские опросили возможных свидетелей, обследовали место происшествия и выяснили, что неизвестный свободно проник в мастерскую, так как ранее там уже был срезан замок. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли следы и улики, предположительно оставленные злоумышленником, также были обследованы места возможного сбыта краденного, - пояснили в ведомстве.

Быстро удалось установить, что кражу совершил 32-летний житель соседней улицы.

Как стало известно, мужчина знал, что попасть на участок мастерской не составит труда. И решил быстро подзаработать.

Ночью он открыл ворота, проник в мастерскую и тайком вывез столы и шкаф на взятых с собой санках. В мастерскую возвращался трижды, ведь вес похищенного оказался немалым: более 420 килограммов.

Свою добычу мужчина сдал в пункт приёма металла.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - пояснили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

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