Мужчина похитил из деревенской мастерской в Тверской области полтонны чёрного металла

Кражу металла в деревне в Тверской области полицейские раскрыли по горячим следам.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Из мастерской в деревне Домашино Ржевского района пропали металлические шкаф и два стола. В дежурную часть МО МВД России «Ржевский» с заявлением о пропаже обратился 43-летний хозяин мастерской. Подробности происшествия 27 января пояснили в пресс-службе УМВД по Тверской области.
Преступление удалось раскрыть по горячим следам.
- Полицейские опросили возможных свидетелей, обследовали место происшествия и выяснили, что неизвестный свободно проник в мастерскую, так как ранее там уже был срезан замок. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли следы и улики, предположительно оставленные злоумышленником, также были обследованы места возможного сбыта краденного, - пояснили в ведомстве.
Быстро удалось установить, что кражу совершил 32-летний житель соседней улицы.
Как стало известно, мужчина знал, что попасть на участок мастерской не составит труда. И решил быстро подзаработать.
Ночью он открыл ворота, проник в мастерскую и тайком вывез столы и шкаф на взятых с собой санках. В мастерскую возвращался трижды, ведь вес похищенного оказался немалым: более 420 килограммов.
Свою добычу мужчина сдал в пункт приёма металла.
Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - пояснили в пресс-службе УМВД по Тверской области.