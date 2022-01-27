Мать, избившую младенца в Тверской области, задержали

В Нелидово следователи завели дело после избиения матерью младенца. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

20-летнюю мать, подозреваемую в избиении своего месячного младенца, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, с 25 по 26 января 2022 года в посёлке Южный Нелидовского городского округа Тверской области женщина нанесла несколько ударов кулаком по голове ребёнку, так как тот постоянно плакал и раздражал ее этим.

Ребёнок с гематомами и переломами костей черепа, а они чрезвычайно хрупки у новорожденных, был доставлен в детскую областную больницу в Твери.

- Подозреваемая задержана, допрошена следователем Следственного комитета. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается.