Губернатор Тверской области расскажет в прямом эфире о новой волне коронавируса в регионе

Губернатор Игорь Руденя расскажет о ситуации с распространением коронавируса в регионе. Фото: ПТО

27 января в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится традиционный прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени. Анонс эфира распространила пресс-служба правительства региона.

В частности, глава региона затронет следующие темы:

Какие дополнительные меры в здравоохранении принимаются в Тверской области в связи с новой волной коронавируса?

Где в регионе открываются дополнительные центры амбулаторной помощи?

Как сегодня идет прививочная кампания?

Губернатор ответит на эти и другие актуальные вопросы. Также планируется, что в эфире прозвучат темы развития сети МФЦ, реализации в районах проектов Программы поддержки местных инициатив в 2022 году и программы по ремонту дорог.

Прямой эфир можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке, также самые важные и интересные вопросы эфира найдут свое отражение в новостной ленте «КП»-Тверь.