Губернатор Тверской области расскажет в прямом эфире о новой волне коронавируса в регионе

Губернатор Игорь Руденя расскажет о ситуации с распространением коронавируса в регионе.
Фото: ПТО
27 января в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится традиционный прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени. Анонс эфира распространила пресс-служба правительства региона.
В частности, глава региона затронет следующие темы:
Какие дополнительные меры в здравоохранении принимаются в Тверской области в связи с новой волной коронавируса?
Где в регионе открываются дополнительные центры амбулаторной помощи?
Как сегодня идет прививочная кампания?
Губернатор ответит на эти и другие актуальные вопросы. Также планируется, что в эфире прозвучат темы развития сети МФЦ, реализации в районах проектов Программы поддержки местных инициатив в 2022 году и программы по ремонту дорог.
Прямой эфир можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке, также самые важные и интересные вопросы эфира найдут свое отражение в новостной ленте «КП»-Тверь.