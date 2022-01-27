Фабрика в Торжке Тверской области начала производить спецобувь для медиков

Новый литьевой 30-позиционный агрегат STEMMA установлен в новом цехе, существенно увеличившим производственные площади Торжокской обувной фабрики. Фото: ПТО

27 января Торжокская обувная фабрика открыла новый цех и запустила современный литьевой агрегат, который будет производить спецобувь для медицинских учреждений. Об старте производства сообщили в пресс-службе областного правительства.

- Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности Тверской области. В 2021 году предприятие получило государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал» – льготный заём на закупку материалов, сырья и комплектующих для развития производства, - поясняют в региональном правительстве.

Новый литьевой 30-позиционный агрегат STEMMA установлен в новом цехе, существенно увеличившим производственные площади Торжокской обувной фабрики. На агрегате возможно изготовление обуви с различными видами подошв, а также полностью полиуретановой обуви – моделей типа «клоги» и сапог в базовой комплектации. Фабрика также планирует выпускать актуальные модификации защитной обуви: сандалии, сабо, ботинки, полуботинки и сапоги. Мощность производства составит 500 тыс. пар в год ассортимента на двухслойной подошве.

- Спецобувь может быть использована в широком температурном диапазоне, на всей территории страны, - сообщают торжокские производители.